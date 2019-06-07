Лука Модрич: Полагаю, что Бэйл находится в превосходной форме

- Играть в клубе или в сборной – совершенно разные вещи, и между ними нет никакой взаимосвязи. Я прекрасно знаю, что значит для Гарета возможность сыграть за сборную Уэльса, поэтому не думаю, что проблемы Бэйла в «Реале», как-то отразятся на его выступление за национальную команду.
Гарет - потрясающий игрок. Мы играем вместе в течение десяти лет, и он отличный партнер по команде. То, чего он достиг как игрок - это нечто экстраординарное, и я полагаю, что сейчас он находится в превосходной форме, - приводит слова Модрича Sky Sports.
Добавим, что матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Хорватии и Уэльса состоится завтра в Осиеке.
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