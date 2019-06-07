Италия сыграет с Украиной в полуфинале юношеского ЧМ - Советский спорт
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07 июня 2019 21:25ФутболКоноплев Александр

Италия сыграет с Украиной в полуфинале юношеского ЧМ

Определились первые полуфиналисты мирового первенства.

В четвертьфинале чемпионата мира U20 сборная Италии обыграла Мали – 4:2. Дубль на счету нападающего «Фрозиноне» Андреа Пинамонти.

Отметим, что африканцы с 21-й минуты играли в меньшинстве – с поля был удален Усман Диаките.

В полуфинале турнира итальянцы сыграют с Украиной.

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