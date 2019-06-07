Италия сыграет с Украиной в полуфинале юношеского ЧМ

В четвертьфинале чемпионата мира U20 сборная Италии обыграла Мали – 4:2. Дубль на счету нападающего «Фрозиноне» Андреа Пинамонти.
Отметим, что африканцы с 21-й минуты играли в меньшинстве – с поля был удален Усман Диаките.
В полуфинале турнира итальянцы сыграют с Украиной.
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