Елагин будет комментировать матчи АПЛ в новом сезоне

По информации «Газеты.Ru», Елагин будет комментировать матчи английской премьер-лиги в сезоне-2019/20.
Напомним, что ранее к Okko Спорт, возглавляемой Владимиром Стогниенко, присоединился Кирилл Дементьев.
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