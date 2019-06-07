Елагин будет комментировать матчи АПЛ в новом сезоне

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче? За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название.

Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этом Слепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.

Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль! Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной Уильямс Не успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.

Юрий Семин: В СССР при 18 клубах в мороз не играли. И сейчас можно так сделать Главный тренер «Локомотива» – единственный среди своих нынешних коллег по РПЛ, кто работал в чемпионате России в 1997 году, когда в турнире последний раз участвовали не 16, как сейчас, а 18 клубов.

Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайна Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробки На конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров.