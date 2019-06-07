Елагин будет комментировать матчи АПЛ в новом сезоне - Советский спорт
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07 июня 2019 22:57Футбол

Елагин будет комментировать матчи АПЛ в новом сезоне

Александр Елагин присоединился к спортивной видеоредакции одного из крупнейших онлайн-кинотеатров России Okko.

По информации «Газеты.Ru», Елагин будет комментировать матчи английской премьер-лиги в сезоне-2019/20.

Напомним, что ранее к Okko Спорт, возглавляемой Владимиром Стогниенко, присоединился Кирилл Дементьев.

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