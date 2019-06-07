Сборная Испании разгромила команду Фарерских островов в матче отбора на Евро-2020 Футболисты сборной Испании переиграли команду Фарерских островов в гостевом матче 3-го тура отборочного раунда на Евро-2020.

Встреча прошла стадионе «Торсволлур» в Торсхавне и завершилась со счетом 4:1. В составе испанской команды голами отметились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19), Тейтур Гестсон (33) и Хосе Луис Гайя (71). У хозяев поля точный удар на свой счет записал Клеминт Ольсен (30).

После этой встречи Испания, набрав девять очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы F. Команда Фарерских островов, проиграв все три матча на турнире, занимает шестое место.

В следующем матче испанская команда сыграет против Швеции, а сборная Фарерских островов встретится с Норвегией.