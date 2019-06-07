Гол Классона помог сборной Швеции одержать крупную победу над Мальтой - Советский спорт
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07 июня 2019 23:37Футбол

Гол Классона помог сборной Швеции одержать крупную победу над Мальтой

Футболисты сборной Швеции взяли верх над командой Мальты в домашнем матче 3-го тура отборочного раунда на Евро-2020 со счетом 3:0.

В составе шведской сборной голами отметились Робин Куайсон (2-я минута), Виктор Классон (50) и Александер Исак (81).

После этой игры Швеция, набрав семь очков, расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы F. Мальта, потерпев второе поражение, занимает пятое место.

В следующей игре квалификационного турнира шведская команда сыграет в гостях с Испанией, а Мальта дома примет Румынию.

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