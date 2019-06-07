Сборная Норвегии в компенсированное время матча упустила победу над Румынией - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 июня 2019 23:39Футбол

Сборная Норвегии в компенсированное время матча упустила победу над Румынией

Футболисты сборной Норвегии сыграли вничью с командой Румынии (2:2) в домашнем матче 3-го тура отборочного раунда на Евро-2020.

В составе норвежской команды голами отметились Тарик Эльюнусси (56-я минута) и Мартин Эдегор (71). У румынской сборной точный удар на счету Клаудиу Кешерю (77, 90+2).

После этой игры Норвегия, набрав два очка, занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы F. Румыния, набрав четыре очка, располагается на третьем месте.

В следующем матче отборочного раунда Норвегия сыграет против Фарерских островов, а Румыния встретится с Мальтой.

25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
07/06 14:08Хоккей
В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.
04/06 15:30Хоккей
Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
06/06 23:45Футбол
Ученые ВШЭ забыли про «Формулу-1» в Сочи и концерт Rammstein в ПитереС календарем сезона-2019/20, который премьер-лига решила презентовать поздно вечером в четверг, есть проблемы.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
06/06 22:00Футбол
Юрий Семин: В СССР при 18 клубах в мороз не играли. И сейчас можно так сделатьГлавный тренер «Локомотива» – единственный среди своих нынешних коллег по РПЛ, кто работал в чемпионате России в 1997 году, когда в турнире последний раз участвовали не 16, как сейчас, а 18 клубов.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
04/06 16:15Хоккей
Система и игроки есть – золото появится!Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.
06/06 23:00Футбол
Мнение Андронова: РПЛ приняла вредное решение. Лучше бы изучили пример Украины15 клубов из 16 проголосовали за расширение РПЛ до 18 участников. Против оказался только «Спартак. Это как раз тот случай, когда я его поддерживаю всецело.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
05/06 18:00Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
07/06 01:30Футбол
Российская премьер-лига опубликовала календарь сезона-2019/20Первый тур состоится 14 июля, последний – 17 мая.
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
07/06 07:00Футбол
Украина нам поможет? Хитросплетения отбора на Евро-2020В пятницу возобновятся отборочные матчи чемпионата Европы следующего года. Нас интересует не только группа I, где выступает сборная России.
30/05 21:45Теннис
Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этомСлепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
01/06 09:09ММА
Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.
05/06 14:00Хоккей
«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки»Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ
04/06 09:00Хоккей
Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
Новости
00:16 Формула-1 В «Формуле-1» будет лимит бюджета
23:58 Футбол Сол Кэмпбелл – о проведение Евро-2020 в 12 городах: Для футбола это фантастика
23:46 Футбол Динияр Билялетдинов не против расширения премьер-лиги
23:39 Футбол Сборная Норвегии в компенсированное время матча упустила победу над Румынией
23:38 Футбол Сербия с Йовичем крупно проиграла Украине
23:37 Футбол Гол Классона помог сборной Швеции одержать крупную победу над Мальтой
23:36 Футбол Сборная Испании разгромила команду Фарерских островов в матче отбора на Евро-2020
23:13 Футбол Азар официально перешел в «Реал»
22:57 Футбол Елагин будет комментировать матчи АПЛ в новом сезоне
22:54 Футбол «Интер» заинтересовался полузащитником «Герты»
22:49 Хоккей Гарипов женился на внучке писателя
22:31 Баскетбол Римас Куртинайтис: Опять начали игру с «минус 10»
22:21 Футбол Градиленко отстранен от футбола на год
22:16 Баскетбол Димитрис Итудис: Самое главное, что мы повели 2-0 в серии
22:12 Футбол Грузия с Григалавой и Кварацхелией обыграла Гибралтар
21:56 Футбол Микаэль Брага: Я за увеличение российской премьер-лиги до 18 команд
21:53 Футбол «Турецкий Месси» остается в «Трабзонспоре»
21:39 Формула-1 Сурок появился на трассе «Формулы-1» в Монреале (видео)
21:37 Баскетбол ЦСКА обыграл «Химки» во втором матче финала Единой лиги ВТБ
21:33 Формула-1 Хэмилтон выиграл первую практику в Канаде, у Квята 18-е время
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика