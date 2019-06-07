Сборная Норвегии в компенсированное время матча упустила победу над Румынией

В составе норвежской команды голами отметились Тарик Эльюнусси (56-я минута) и Мартин Эдегор (71). У румынской сборной точный удар на счету Клаудиу Кешерю (77, 90+2).
После этой игры Норвегия, набрав два очка, занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы F. Румыния, набрав четыре очка, располагается на третьем месте.
В следующем матче отборочного раунда Норвегия сыграет против Фарерских островов, а Румыния встретится с Мальтой.
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