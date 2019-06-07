Сборная Норвегии в компенсированное время матча упустила победу над Румынией Футболисты сборной Норвегии сыграли вничью с командой Румынии (2:2) в домашнем матче 3-го тура отборочного раунда на Евро-2020.

В составе норвежской команды голами отметились Тарик Эльюнусси (56-я минута) и Мартин Эдегор (71). У румынской сборной точный удар на счету Клаудиу Кешерю (77, 90+2).

После этой игры Норвегия, набрав два очка, занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы F. Румыния, набрав четыре очка, располагается на третьем месте.

В следующем матче отборочного раунда Норвегия сыграет против Фарерских островов, а Румыния встретится с Мальтой.