Сол Кэмпбелл – о проведение Евро-2020 в 12 городах: Для футбола это фантастика Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл - о том, что чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах разных стран.

- Для футбола это фантастика. Об этом будут говорить по всей Европе. Это современная модель игры. Вы видите, как сейчас развивается эта модель, и я думаю, это круто, - приводит слова Кэмпбелла News.ru.

Напомним, что по случаю 60-летия с момента первого чемпионата Европы турнир пройдет на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.

Отметим, что впервые с 1976 года ни одна из команд не получит автоматическое право участвовать в финальном турнире чемпионата Европы в качестве принимающей страны.