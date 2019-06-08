Райола опротестовал дисквалификацию Никто до сих пор не знает, за что наказали агента.

Известный агент Мино Райола добился снятия своей дисквалификации, утверждает Dailty Mail.

Ранее голландец итальянского происхождения был отстранен от футбола на три месяца по неизвестным причинам. По одной из версий, Райолу наказали за нарушения при оформлении перехода Джанлуки Скамакки из «Ромы» в ПСВ в 2015 году.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию Райолы и скоро объявит о своем решении официально. Предполагалось, что агент не сможет участвовать в сделках до 9 августа 2019 года.

Райола – агент Златана Ибрагимовича и Поля Погба.