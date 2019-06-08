Два футболиста сборной Черногории отказались играть с Косово Спорт не вне политики.

Футболисты сборной Черногории Мирко Иванич и Филип Стойкович, а также главный тренер команды Любиша Тумбакович отказались участвовать в отборочном матче Евро-2020 против Косова. Протестующие имеют сербские корни, а Сербия не признает независимость Косова.

– Я не собираюсь играть с Косово, даже если мне грозит завершение карьеры в сборной Черногории, – цитирует Иванича sport.blic.rs.

Матч между Черногорией и Косово завершился со счетом 1:1.