Андрей Шевченко: Переломным стал момент, когда мы реализовали два первых момента

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал крупную победу над Сербией (5:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 на «Арене Львов».
«Мы очень хорошо подготовились, – приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА. – Даже когда сербы изменили схему, став играть в три защитника, мы вовремя перестроились. Ребята знали, где будут свободные зоны.
Переломным стал момент, когда мы реализовали две первые голевые возможности. Сербы открыли зоны, и в этом было наше преимущество».
Напомним, по дублю в матче сделали Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, еще один гол на счету Романа Яремчука.
Украина набрала семь очков и возглавила группу B.
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