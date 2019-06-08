Андрей Шевченко: Переломным стал момент, когда мы реализовали два первых момента Украина разгромила Сербию во Львове.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал крупную победу над Сербией (5:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 на «Арене Львов».

«Мы очень хорошо подготовились, – приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА. – Даже когда сербы изменили схему, став играть в три защитника, мы вовремя перестроились. Ребята знали, где будут свободные зоны.

Переломным стал момент, когда мы реализовали две первые голевые возможности. Сербы открыли зоны, и в этом было наше преимущество».

Напомним, по дублю в матче сделали Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, еще один гол на счету Романа Яремчука.

Украина набрала семь очков и возглавила группу B.