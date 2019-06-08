Сегодня пройдут 13 матчей отборочного турнира Евро-2020

В субботу состоятся 13 матчей отборочного турнира Евро-2020.
В группе C сыграют:
Эстония – Северная Ирландия (19:00)
Белоруссия – Германия (21:45)
В группе E:
Хорватия – Уэльс (16:00)
Азербайджан – Венгрия (19:00)
В группе H:
Исландия – Албания (16:00)
Молдавия – Андорра (19:00)
Турция – Франция (21:45)
В группе I:
Россия – Сан-Марино (19:00)
Шотландия – Кипр (21:45)
Бельгия – Казахстан (21:45)
В группе J:
Финляндия – Босния и Герцеговина (19:00)
Армения – Лихтенштейн (19:00)
Греция – Италия (21:45)
Напомним, по две лучшие команды из каждой группы выйдут в финальный турнир, который состоится с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы.
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