Андрей Шевченко после разгрома Сербии: Эйфория? Я не верю в эйфорию

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после победы над Сербией (5:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 на «Арене Львов» рассказал о том, как команда будет готовиться к следующей игре – с Люксембургом.
«Дальше нас ждет очень непростая игра, – приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА. – Сегодня мы отдали очень много сил, а уже завтра начинается подготовка к Люксембургу.
Эйфория? Я не верю в эйфорию. Я верю в работу и в правильное отношение к ней. Ребятам я сказал, что они провели прекрасный матч, но его пора забывать».
Напомним, по дублю в составе сборной Украины сделали Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, еще один гол на счету Романа Яремчука.
Теперь 10 июня Украина сыграет также во Львове с Люксембургом.
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