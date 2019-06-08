Андрей Шевченко после разгрома Сербии: Эйфория? Я не верю в эйфорию - Советский спорт
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08 июня 2019 11:08ФутболЛипкин Антон

Андрей Шевченко после разгрома Сербии: Эйфория? Я не верю в эйфорию

Украина забила пять голов в матче квалификации Евро-2020 с Сербией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после победы над Сербией (5:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 на «Арене Львов» рассказал о том, как команда будет готовиться к следующей игре – с Люксембургом.

«Дальше нас ждет очень непростая игра, – приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА. – Сегодня мы отдали очень много сил, а уже завтра начинается подготовка к Люксембургу.

Эйфория? Я не верю в эйфорию. Я верю в работу и в правильное отношение к ней. Ребятам я сказал, что они провели прекрасный матч, но его пора забывать».

Напомним, по дублю в составе сборной Украины сделали Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, еще один гол на счету Романа Яремчука.

Теперь 10 июня Украина сыграет также во Львове с Люксембургом.

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