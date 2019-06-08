Форвард «Чертаново» Владислав Сарвели: Есть предложение из премьер-лиги Сарвели забил 12 голов в 37 матчах ФНЛ.

Форвард «Чертаново» Владислав Сарвели высказался о возможном продолжении карьеры в премьер-лиге.

– Конечно, об этом думает любой футболист, – сказал 21-летний игрок в интервью «Известиям». – Но в этом вопросе невозможно знать наверняка. Можно угадать, а можно и ошибиться, – это футбол. Каждый хочет попасть в хороший клуб и играть там, но ради этого нужно много работать.

– Готовы покинуть команду уже этим летом? Если да, то есть ли предположения и какого уровня?

– Готов, есть предложение из премьер-лиги. Как станет все известно, сообщу.

Напомним, в завершившемся сезоне Сарвели забил 12 голов в 37 матчах ФНЛ. Ранее из «Чертаново» в премьер-лигу перешли три игрока: полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров – в «Спартак» и форвард Антон Зиньковский – в «Крылья Советов».