Форвард «Чертаново» Владислав Сарвели: Есть предложение из премьер-лиги

Форвард «Чертаново» Владислав Сарвели высказался о возможном продолжении карьеры в премьер-лиге.
– Конечно, об этом думает любой футболист, – сказал 21-летний игрок в интервью «Известиям». – Но в этом вопросе невозможно знать наверняка. Можно угадать, а можно и ошибиться, – это футбол. Каждый хочет попасть в хороший клуб и играть там, но ради этого нужно много работать.
– Готовы покинуть команду уже этим летом? Если да, то есть ли предположения и какого уровня?
– Готов, есть предложение из премьер-лиги. Как станет все известно, сообщу.
Напомним, в завершившемся сезоне Сарвели забил 12 голов в 37 матчах ФНЛ. Ранее из «Чертаново» в премьер-лигу перешли три игрока: полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров – в «Спартак» и форвард Антон Зиньковский – в «Крылья Советов».
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