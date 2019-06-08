Йовелич может заменить Йовича в «Айнтрахте» - Советский спорт
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08 июня 2019 11:57ФутболСпирин Дмитрий

Йовелич может заменить Йовича в «Айнтрахте»

Нападающий «Црвены Звезды» Деян Йовелич может продолжить карьеру во франкфуртском «Айнтрахте».

Немецкий клуб видит в 19-летнем игроке молодежной сборной Сербии замену Луке Йовичу, который ранее перешел в мадридский «Реал».

Контракт Йовелича с белградской командой рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt.de оценивает его рыночную стоимость в 2 миллиона евро.

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