Йовелич может заменить Йовича в «Айнтрахте»

Немецкий клуб видит в 19-летнем игроке молодежной сборной Сербии замену Луке Йовичу, который ранее перешел в мадридский «Реал».
Контракт Йовелича с белградской командой рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt.de оценивает его рыночную стоимость в 2 миллиона евро.
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