ВИДЕО ДНЯ: Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией Полузащитник сборной Украины оригинально завершил интервью.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку в конце интервью после матча отборочного турнира Евро-2020 с Сербией (5:0) на «Арене Львов».

Журналистка телеканала «Футбол 1» Влада Щеглова задавала вопросы Зинченко, а перед уходом 22-летний игрок поцеловал ее в щеку. В Украине сообщили, что Зинченко встречается с Щегловой.

Александр Зинченко оригинально завершил интервью после победы сборной Украины над Сербией (5:0) 😘#украина #видео pic.twitter.com/UIFoI7ico9 — BetON (@betonmobile) June 8, 2019

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию благодаря дублям полузащитников Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, и голу форварда Романа Яремчука.

Украина набрала семь очков, возглавила группу B и теперь 10 июня сыграет также во Львове с Люксембургом.