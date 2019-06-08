ВИДЕО ДНЯ: Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией - Советский спорт
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08 июня 2019 13:17ФутболЛипкин Антон

ВИДЕО ДНЯ: Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией

Полузащитник сборной Украины оригинально завершил интервью.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку в конце интервью после матча отборочного турнира Евро-2020 с Сербией (5:0) на «Арене Львов».

Журналистка телеканала «Футбол 1» Влада Щеглова задавала вопросы Зинченко, а перед уходом 22-летний игрок поцеловал ее в щеку. В Украине сообщили, что Зинченко встречается с Щегловой.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию благодаря дублям полузащитников Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, и голу форварда Романа Яремчука.

Украина набрала семь очков, возглавила группу B и теперь 10 июня сыграет также во Львове с Люксембургом.

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