Сергей Кирьяков: Нет смысла гонять Дзюбу по жаре, если он забьет и будет результат

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о том, что главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову стоит поберечь лидеров, если исход матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино будет предрешен по ходу игру.
«Если результат будет достигнут в первом тайме, возможно, стоит поберечь некоторых лидеров, – приводит ТАСС слова Кирьякова. – Того же Дзюбу нет смысла гонять по жаре все 90 минут, если будет результат и он забьет».
Напомним, матч Россия – Сан-Марино пройдет 8 июня на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало – 19:00 (мск).
11 июня в следующем матче Россия сыграет с Кипром в Нижнем Новгороде.
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