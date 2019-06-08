Сергей Кирьяков: Нет смысла гонять Дзюбу по жаре, если он забьет и будет результат - Советский спорт
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08 июня 2019 14:03ФутболЛипкин Антон

Сергей Кирьяков: Нет смысла гонять Дзюбу по жаре, если он забьет и будет результат

Россия сыграет в субботу с Сан-Марино.

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о том, что главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову стоит поберечь лидеров, если исход матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино будет предрешен по ходу игру.

«Если результат будет достигнут в первом тайме, возможно, стоит поберечь некоторых лидеров, – приводит ТАСС слова Кирьякова. – Того же Дзюбу нет смысла гонять по жаре все 90 минут, если будет результат и он забьет».

Напомним, матч Россия – Сан-Марино пройдет 8 июня на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало – 19:00 (мск).

11 июня в следующем матче Россия сыграет с Кипром в Нижнем Новгороде.

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