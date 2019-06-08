Россия – Сан-Марино. Стартовые составы команд

Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Головин, Дзюба.
Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци, Ф. Витайоли, М. Витайоли, Муларони, Баттистини, Грандони, Чеволи, Ринальди, Голинуччи, Э. Голинуччи.
Добавим, что матч группы I состоится сегодня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и начнется в 19:00 по московскому времени.
Отметим, что в первом матче квалификационного раунда сборная России в гостях уступила команде Бельгии (1:3), а во второй встрече одержала домашнюю победу над Казахстаном (4:0).
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