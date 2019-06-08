Сборная Хорватии по футболу обыграла Уэльс в матче отбора Евро-2020

В составе хорватов отличился Иван Перишич (48-я минута), еще один гол на счету Джеймса Лоуренса (17), отправившего мяч в собственные ворота. У валлийцев точным ударом отметился Дэвид Брукс (77).
После этой игры Хорватия, набрав шесть очков, возглавила группу Е. Уэльс, имея в активе три очка, располагается на третьем месте.
Добавим, что в параллельном матче в группе Н сборная Исландии взяла верх над Албанией. Игра прошла на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике и завершилась со счетом 1:0.
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