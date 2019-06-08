Сборная Хорватии по футболу обыграла Уэльс в матче отбора Евро-2020 - Советский спорт
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08 июня 2019 18:42Футбол

Сборная Хорватии по футболу обыграла Уэльс в матче отбора Евро-2020

Футболисты сборной Хорватии переиграли команду Уэльса в домашнем матче 3-го тура отборочного этапа на Евро-2020 со счетом 2:1.

В составе хорватов отличился Иван Перишич (48-я минута), еще один гол на счету Джеймса Лоуренса (17), отправившего мяч в собственные ворота. У валлийцев точным ударом отметился Дэвид Брукс (77).

После этой игры Хорватия, набрав шесть очков, возглавила группу Е. Уэльс, имея в активе три очка, располагается на третьем месте.

Добавим, что в параллельном матче в группе Н сборная Исландии взяла верх над Албанией. Игра прошла на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике и завершилась со счетом 1:0.

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