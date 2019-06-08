Россия – Сан-Марино. Автогол защитника гостей вывел российскую команду вперед

Счет в этой встрече на 28-й минуте открыла российская команда – после прострела полузащитника Александра Головина, защитник гостей Микеле Чеволи срезал мяч в собственные ворота.
Напомним, что после двух туров российская команда, набрав три очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В первом матче квалификационного раунда сборная России в гостях уступила команде Бельгии (1:3), а во второй встрече одержала домашнюю победу над Казахстаном (4:0).
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