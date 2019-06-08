Россия – Сан-Марино. Дзюба реализовал пенальти и удвоил преимущество россиян

На 31-й минуте встречи нападающий Артем Дзюба ударом с пенальти, назначенным за фол на полузащитнике российской команды Александре Головине, удвоил преимущество сборной России.
Напомним, что счет в этой встрече на 28-й минуте был открыт после автогола защитника Сан-Марино Микеле Чеволи, срезавшего мяч в свои ворота после прострела Головина.
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