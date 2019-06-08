Россия – Сан-Марино - 3:0. Кудряшов забил свой первый мяч за сборную

На 36-й минуте защитник Федор Кудряшов забил свой первый мяч за сборную России. После этого гола счет в этой встрече стал крупным – 3:0.
Отметим, что счет в этой встрече на 28-й минуте был открыт после автогола защитника Сан-Марино Микеле Чеволи, срезавшего мяч в свои ворота после прострела Головина. Спустя три минуты Артем Дзюба с пенальти удвоил преимущество российской команды.
Напомним, что после двух туров российская команда, набрав три очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I.
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