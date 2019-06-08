Россия – Сан-Марино. Антон Миранчук забил четвертый мяч российской команды

На 41-й минуте голом отметился полузащитник российской команды Антон Миранчук. Таким образом, счет в этой встрече стал 4:0 в пользу сборной России.
Отметим, что счет в этой встрече на 28-й минуте был открыт после автогола защитника Сан-Марино Микеле Чеволи, срезавшего мяч в свои ворота после прострела Головина. Спустя три минуты Артем Дзюба с пенальти удвоил преимущество российской команды. На 36-й минуте точным ударом отличился защитник Федор Кудряшов.
Напомним, что после двух туров российская команда, набрав три очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I.
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