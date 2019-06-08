Сборная России, забив четыре гола, выигрывает у Сан-Марино после первого тайма - Советский спорт
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08 июня 2019 19:55Футбол

Сборная России, забив четыре гола, выигрывает у Сан-Марино после первого тайма

Футболисты сборной России выигрывают у команды Сан-Марино после первого тайма в матче 3-го тура отборочного этапа на Евро-2020.

Встреча проходит на «Мордовия Арене» в Саранске, счет после первого тайма – 4:0 в пользу российской команды. Голами в составе сборной России отметились Артем Дзюба (31-я минута, пен.), Федор Кудряшов (36) и Антон Миранчук (41), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Сан-Марино Микеле Чеволи (28).

Добавим, что «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.

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