Сборная России, забив четыре гола, выигрывает у Сан-Марино после первого тайма

Встреча проходит на «Мордовия Арене» в Саранске, счет после первого тайма – 4:0 в пользу российской команды. Голами в составе сборной России отметились Артем Дзюба (31-я минута, пен.), Федор Кудряшов (36) и Антон Миранчук (41), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Сан-Марино Микеле Чеволи (28).
Добавим, что «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.
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