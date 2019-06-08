Миранчуки догнали Березуцких по мячам за сборную России

Антон Миранчук забил первый мяч за сборную России. Теперь вместе с братом-близнецом Алексеем Миранчуком у них на двоих пять мячей за главную команды страны.
Столько за сборную России забили на двоих другая пара-близнецов Алексей и Василий Березуцкие.
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