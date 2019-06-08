Россия – Сан-Марино. Смолов забивает седьмой мяч российской команды - Советский спорт
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08 июня 2019 20:40Футбол

Россия – Сан-Марино. Смолов забивает седьмой мяч российской команды

В эти минуты на «Мордовия Арене» в Саранске проходит матч 3-го тура отборочного этапа на Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино.

На 77-й минуте отличился нападающий сборной России Федор Смолов. Таким образом, счет в матче стал 7:0 в пользу российской команды.

Ранее в составе сборной России хет-трик оформил нападающий Артем Дзюба, еще по голу на свой счет записали защитник Федор Кудряшов, полузащитник Антон Миранчук, еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Сан-Марино Микеле Чеволи.

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