Россия – Сан-Марино. Дзюба оформил второй покер за сборную

На 88-й минуте четвертый гол в этой встрече на свой счет записал капитан сборной России Артем Дзюба. Таким образом, счет в матче стал 9:0 в пользу российской команды.
В первый раз четыре мяча за сборную Дзюба забил 8 сентября 2015 года в выездном матче отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 с командой Лихтенштейна (7:0).
Ранее в составе сборной России дублем отличился Федор Смолов (77, 83), также голами отметились Федор Кудряшов (36) и Антон Миранчук (41), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Сан-Марино Микеле Чеволи (28).
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