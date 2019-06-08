Покер Дзюбы и дубль Смолова помогли сборной России разгромить Сан-Марино - Советский спорт
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08 июня 2019 20:54Футбол

Покер Дзюбы и дубль Смолова помогли сборной России разгромить Сан-Марино

В четверг сборная России одержала крупную победу над Сан-Марино в домашнем матче 3-го тура отборочного раунда Евро-2020.

Встреча прошла на «Мордовия Арене» в Саранске и завершилась со счетом 9:0. Покер в составе сборной России на свой счет записал Артем Дзюба (31-я, 73-я, 76-я и 88-я минуты), дублем отличился Федор Смолов (77, 83), также голами отметились Федор Кудряшов (36) и Антон Миранчук (41), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Сан-Марино Микеле Чеволи (28).

После этой победы российская команда, набрав шесть очков, располагается на второй строчке в турнирной таблице группы I.

В следующем матче квалификационного этапа сборная России 11 июня встретится с командой Кипра. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что в первом матче квалификационного раунда сборная России в гостях уступила команде Бельгии (1:3), а во второй встрече одержала домашнюю победу над Казахстаном (4:0).

Квалификация Евро-2020
Группа I
3-й тур

Россия – Сан-Марино - 9:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Чеволи (25, автогол), 2:0 – Дзюба (31, пен.), 3:0 – Кудряшов (36), 4:0 – Миранчук (41), 5:0 – Дзюба (73), 6:0 – Дзюба (76), 7:0 – Смолов (77), 8:0 – Смолов (83), 9:0 – Дзюба (88).

Россия: Гильерме, Джикия, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Зобнин (Баринов, 73), Оздоев, Головин, Миранчук (Смолов, 60), Миранчук (Ионов, 61), Дзюба.

Сан-Марино: Бенедеттини, Грандони, Витайоли, Чеволи, Палацци (Чензони, 51), Голинуччи (Лунадеи, 64), Баттистини, Муларони, Голинуччи, Витайоли, Ринальди (Томассини, 56).

Предупреждения: Ринальди (11), Муларони (17).

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