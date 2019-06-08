Исмаэл может сменить «Ахмат» на ПАОК

Полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва может перейти в ПАОК. По информации «Чемпионата» греческий клуб заплатит четыре миллиона евро.
Бразилец перешел в грозненский клуб в 2017 году. На его счету пять мячей и 13 результативных передач в 53 играх за клуб.
ПАОК принадлежит российскому предпринимателю Ивану Саввиди.
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