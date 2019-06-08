Артем Дзюба: Мог забить больше, так что есть претензии к себе Капитан сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями от крупной победы над командой Сан-Марино (9:0) в третьем туре отборочного раунда Евро-2020.

- Главное - победили 9:0. Впервые в истории, это радует. Забить четыре гола очень приятно. Хорошая атмосфера, хороший матч. Четыре гола прикольно забить. Мог забить больше, так что есть претензии к себе, - передает слова Дзюбы «Матч ТВ».

Отметим, что в этой игре Дзюба записал на свой счет четыре забитых мяча, оформив второй дубль за российскую сборную.

Добавим, что эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Предыдущим рекордом была победа над Лихтенштейном со счетом 7:0 в сентябре 2015 года, в которой Дзюба оформил свой первый покер за национальную команду.