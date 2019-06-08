Франко Варрелла: Ожидали, что матч против России будет сложным и болезненным для нас - Советский спорт
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08 июня 2019 21:44Футбол

Франко Варрелла: Ожидали, что матч против России будет сложным и болезненным для нас

Главный тренер Сан-Марино Франко Варрелла прокомментировал поражение команды в матче со сборной России (0:9).

- Ожидали, что матч будет сложным и болезненным для нас, ожидали, что россияне захотят забить больше семи голов. Россия проявила уважение к Сан-Марино, после определенного количества голов игроки праздновали их не так активно, - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, что сборная России одержала вторую победу в рамках отборочного турнира к Евро-2020 и с шестью очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I.

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