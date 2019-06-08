Федор Смолов: Приятно, что удалось принять участие в историческом матче Нападающий сборной России Федор Смолов поделился эмоциями от победы в матче отборочного раунда Еров-2020 против «Сан-Марино (9:0).

- Приятно, что удалось принять участие в историческом матче. Мне на поле с Дзюбой было комфортно, показалось, что сыгранность присутствует. Думаю, ребята из Сан-Марино обсуждают перед матчами, сколько они пропустят, а не то, что не проиграют, - рассказал Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победа над командой Сан-Марино, которая в четверг состоялась в Саранске, стала для сборной России самой крупной в истории, а Смолов в этой игре записал на свой счет два забитых мяча.

Напомним, что в первом матче квалификационного раунда сборная России в гостях уступила команде Бельгии (1:3), а во второй встрече одержала домашнюю победу над Казахстаном (4:0).

Таким образом, после трех туров российская команда с шестью очками располагается на втором месте в турнирной таблице группы I. В следующем матче квалификационного этапа сборная России 11 июня встретится с командой Кипра.