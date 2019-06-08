Валерий Газзаев: Игроки сборной России очень ответственно подошли к матчу с Сан-Марино

- Победа есть победа, всегда приятно побеждать, тем более установили рекорд. Сборная провела очень хорошую тренировку, игроки очень ответственно подошли к матчу, несмотря на слабость соперника. Надо идти дальше и выходить из группы.
Победа над любым соперником, будь то Бельгия или Сан-Марино, приносит три балла. Надо набирать очки и выходить из группы, вот и все, - цитирует Газзаев ТАСС.
Напомним, что после трех туров российская команда с шестью очками располагается на втором месте в турнирной таблице группы I. В следующем матче квалификационного этапа сборная России 11 июня встретится с командой Кипра.
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