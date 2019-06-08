Борис Игнатьев: Отдал бы должное серьезному отношению сборной России к игре с Сан-Марино Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал крупную победу национальной команды над «Сан-Марино (9:0).

- Я бы отдал должное не только крупной победе, но и серьезному отношению команды к этой встрече. Это было видно сначала по составу команды, а потом и по отношению игроков. Этот рекорд показывает, что у нашей команды есть хорошее отношение не только к болельщикам, но и к себе, - цитирует Игнатьева «РИА Новости».

Напомним, что победа над командой Сан-Марино, которая в четверг состоялась в Саранске, стала для сборной России самой крупной в истории.

После трех туров отборочного раунда российская команда с шестью очками располагается на втором месте в турнирной таблице группы I. В следующем матче квалификационного этапа сборная России 11 июня встретится с командой Кипра.