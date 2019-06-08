Белоруссия проиграла Германии, потерпев третье поражение в отборочном раунде - Советский спорт
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08 июня 2019 23:36Футбол

Белоруссия проиграла Германии, потерпев третье поражение в отборочном раунде

Футболисты сборной Германии переиграли команд Белоруссии в выездном матче 3-го тура отборочного раунда на Евро-2020.

Встреча прошла на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счетом 2:0. В составе немецкой команды голами отметились Лерой Сане (12-я минута) и Марко Ройс (62).

После этой победы сборная Германии набрала шесть очков в двух встречах и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы С. Белоруссия потерпела третье поражение в трех встречах отборочного раунда и занимает пятое место.

В следующем туре Германия сыграет против Эстонии, а Белоруссия дома встретится с Северной Ирландией.

Квалификация Евро-2020
Группа С
3-й тур

Белоруссия – Германия - 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сане (12), 0:2 – Ройс (62).

Белоруссия: Гутор, Шитов, Наумов, Поляков, Володько, Громыко (Корзун, 57), Маевский, Драгун, Ковалев (Гордейчук, 69), Мартынович, Лаптев (Скавыш, 63).

Германия: Нойер, Гинтер, Киммих, Зюле, Шульц, Ройс (Брандт, 76), Гнабри (Дракслер, 71), Та, Сане, Клостерманн, Гюндоган (Горетцка, 81).

Предупреждение: Шитов (77).

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