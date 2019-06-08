Сборная Турции обыграла Францию в матче отборочного раунда на Евро-2020 - Советский спорт
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08 июня 2019 23:39Футбол

Сборная Турции обыграла Францию в матче отборочного раунда на Евро-2020

Футболисты сборной Турции переиграли команду Франции в домашнем матче 3-го тура отборочного раунда на Евро-2020.

Встреча прошла на стадионе «Конья Бююкшехир» и завершилась со счетом 2:0. В составе турецкой команды голами отметились Кан Айхан (30-я минута) и Дженгиз Ундер (40).

После этой победы Турция, набрав девять очков вышла в лидеры группы Н, французская команда опустилась на второе место.

В следующем матче квалификации Турция в гостях сыграет против Исландии, а Франция на выезде встретится с Андоррой.

Квалификация Евро-2020
Группа Н
3-й тур

Турция – Франция - 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Айхан (30), 2:0 – Ундер (40).

Турция: Гюнок, Демирал, Калдырым, Челик, Айхан, Ундер (Языджи, 85), Токез (Омюр, 90), Текдемир, Кахведжи (Туфан, 80), Караман, Йылмаз.

Франция: Льорис, Динь (Менди, 46), Умтити, Варан, Павар, Погба, Матюиди (Коман, 46), Сиссоко, Жиру (Бен-Йеддер, 72), Гризманн, Мбаппе.

Предупреждения: Текдемир (39), Демирал (45), Умтити (45).

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