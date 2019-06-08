Сборная Италии на выезде разгромила Грецию

Встреча прошла на стадионе «Олимпик - Спирос Луис» в Афинах и завершилась со счетом 3:0. В составе итальянской команды отличились Николо Барелла (23-я минута), Лоренцо Инсинье (30) и Леонардо Бонуччи (33).
После этой игры сборная Италии набрала девять очков и вышла в лидеры группы J. Греция, имея в активе 4 очка, занимает третье место.
В следующем туре Италия на своем поле сыграет против Боснии и Герцеговины, а Греция дома встретится с Арменией.
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