Сборная Италии на выезде разгромила Грецию Футболисты сборной Италии переиграли команду Греции в выездном матче 3-го тура квалификационного раунда на Евро-2020.

Встреча прошла на стадионе «Олимпик - Спирос Луис» в Афинах и завершилась со счетом 3:0. В составе итальянской команды отличились Николо Барелла (23-я минута), Лоренцо Инсинье (30) и Леонардо Бонуччи (33).

После этой игры сборная Италии набрала девять очков и вышла в лидеры группы J. Греция, имея в активе 4 очка, занимает третье место.

В следующем туре Италия на своем поле сыграет против Боснии и Герцеговины, а Греция дома встретится с Арменией.