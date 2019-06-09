Нойер классно обыграл нападающего сборной Белоруссии (видео) - Советский спорт
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09 июня 2019 00:25ФутболКоноплев Александр

Нойер классно обыграл нападающего сборной Белоруссии (видео)

Нойер снова в ударе.

Матч отборочного турнира Евро-2020 между Белоруссией и Германией запомнится единоборством между форвардом Юрием Ковалевым и вратарем Мануэлем Нойером.

Голкипер выбежал на перехват длинной передачи, завладел мячом, на дриблинге «убрал» Ковалева и отдал пас партнерам.

Сборная Германии одержала победу – 3:0.

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