Нойер классно обыграл нападающего сборной Белоруссии (видео)

Матч отборочного турнира Евро-2020 между Белоруссией и Германией запомнится единоборством между форвардом Юрием Ковалевым и вратарем Мануэлем Нойером.
Голкипер выбежал на перехват длинной передачи, завладел мячом, на дриблинге «убрал» Ковалева и отдал пас партнерам.
Сборная Германии одержала победу – 3:0.
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