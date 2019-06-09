Александр Бубнов: С Сан-Марино получилась хорошая тренировка для сборной России Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал крупную победу сборной России над Сан-Марино (9:0) в рамках отборочного турнира на Ерво-2020.

- Получилась хорошая тренировка для сборной России, которая смогла посмотреть различные сочетания впереди. Надо отметить, что подопечные Станислава Черчесова вышли на поле с отличным настроем и подтвердили его действиями на поле. Безусловно, встреча получилась полутренировочной, но без должной мотивации даже ее можно провалить, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что после трех туров сборная России набрала шесть очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. Первое место занимает команда Бельгии, обыгравшая в четверг Казахстан и набравшая девять очков в трех встречах квалификации.