Александр Бубнов: С Сан-Марино получилась хорошая тренировка для сборной России

- Получилась хорошая тренировка для сборной России, которая смогла посмотреть различные сочетания впереди. Надо отметить, что подопечные Станислава Черчесова вышли на поле с отличным настроем и подтвердили его действиями на поле. Безусловно, встреча получилась полутренировочной, но без должной мотивации даже ее можно провалить, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, что после трех туров сборная России набрала шесть очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. Первое место занимает команда Бельгии, обыгравшая в четверг Казахстан и набравшая девять очков в трех встречах квалификации.
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