Фернанду Сантуш – о финале Лиги наций: Это будет потрясающая игра

- Мы в финале. Поэтому, как бы ни устали игроки, одного этого достаточно для надлежащей мотивации. Важнее всего - психология. У игроков должна быть сильная психология, чтобы получить желаемое. Это будет потрясающая игра. Мы хотим принести радость португальцам, - приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.
Напомним, что финал Лиги наций пройдет в воскресенье, 9 июня, на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 21:45 по московскому времени.
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