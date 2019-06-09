Фернанду Сантуш – о финале Лиги наций: Это будет потрясающая игра - Советский спорт
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09 июня 2019 01:03Футбол

Фернанду Сантуш – о финале Лиги наций: Это будет потрясающая игра

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги наци УЕФА против Голландии.

- Мы в финале. Поэтому, как бы ни устали игроки, одного этого достаточно для надлежащей мотивации. Важнее всего - психология. У игроков должна быть сильная психология, чтобы получить желаемое. Это будет потрясающая игра. Мы хотим принести радость португальцам, - приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.

Напомним, что финал Лиги наций пройдет в воскресенье, 9 июня, на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 21:45 по московскому времени.

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