Фернанду Сантуш – о финале Лиги наций: Это будет потрясающая игра Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги наци УЕФА против Голландии.

- Мы в финале. Поэтому, как бы ни устали игроки, одного этого достаточно для надлежащей мотивации. Важнее всего - психология. У игроков должна быть сильная психология, чтобы получить желаемое. Это будет потрясающая игра. Мы хотим принести радость португальцам, - приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.

Напомним, что финал Лиги наций пройдет в воскресенье, 9 июня, на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 21:45 по московскому времени.