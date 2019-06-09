Экс-игрок «Тоттенхэма» умер на 50-м году жизни

Главный тренер «Лейтон Ориент» Джастин Эдинбург умер в возрасте 49 лет.
3 июня он был доставлен в больницу с острой сердечной недостаточностью. 8 июня он умер не приходя в себя.
Будучи игроком Эдинбург провел 215 матчей за «Тоттенхэм». Джастин – обладатель Кубка Англии-1990/91 и Кубка английской лиги-1998/99.
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