Луческу обвинил «Аякс» в неуважении к Румынии

Экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу недоволен, что «Аякс» не разрешил новичку Рэзвану Марину сыграть за сборную Румынии по медицинским соображениям.
23-летний Марин подписал контракт с голландским клубом в апреле 2019 года.
– Они лишают молодого футболиста возможности сыграть против лучших игроков своего поколения. Это эгоизм и неуважение к Румынии со стороны «Аякса». Сборная очень рассчитывала на Марина, – приводит слова Луческу Sporturilor.
Марин по требованию «Аякса» пропустил матч отборочного турнира Евро-2020 Норвегия – Румыния, который завершился со счетом 2:2.
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