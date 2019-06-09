Луческу обвинил «Аякс» в неуважении к Румынии Румыния чуть не проиграла Норвегии, а виноват «Аякс».

Экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу недоволен, что «Аякс» не разрешил новичку Рэзвану Марину сыграть за сборную Румынии по медицинским соображениям.

23-летний Марин подписал контракт с голландским клубом в апреле 2019 года.

– Они лишают молодого футболиста возможности сыграть против лучших игроков своего поколения. Это эгоизм и неуважение к Румынии со стороны «Аякса». Сборная очень рассчитывала на Марина, – приводит слова Луческу Sporturilor.

Марин по требованию «Аякса» пропустил матч отборочного турнира Евро-2020 Норвегия – Румыния, который завершился со счетом 2:2.