Луческу обвинил «Аякс» в неуважении к Румынии - Советский спорт
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09 июня 2019 01:49ФутболКоноплев Александр

Луческу обвинил «Аякс» в неуважении к Румынии

Румыния чуть не проиграла Норвегии, а виноват «Аякс».

Экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу недоволен, что «Аякс» не разрешил новичку Рэзвану Марину сыграть за сборную Румынии по медицинским соображениям.

23-летний Марин подписал контракт с голландским клубом в апреле 2019 года.

– Они лишают молодого футболиста возможности сыграть против лучших игроков своего поколения. Это эгоизм и неуважение к Румынии со стороны «Аякса». Сборная очень рассчитывала на Марина, – приводит слова Луческу Sporturilor.

Марин по требованию «Аякса» пропустил матч отборочного турнира Евро-2020 Норвегия – Румыния, который завершился со счетом 2:2.

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