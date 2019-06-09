Сборная России посвятила победу над Сан-Марино травмированному Газинскому - Советский спорт
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09 июня 2019 01:51Футбол

Сборная России посвятила победу над Сан-Марино травмированному Газинскому

Футболисты сборной России посвятили победу над сборной Сан-Марино (9:0) травмированному полузащитнику национальной команды Юрию Газинскому.

«Юра, выздоравливай, мы все очень переживаем за тебя и желаем скорейшего восстановления. - Все парни с тобой, эта победа тебе посвящается. Береги себя и удачи!» - сказал от имени национальной команды капитан российской сборной Артем Дзюба

Напомним, что хавбек получил травму на 18-й минуте контрольной игры между сборной России и «Чертаново». Позже у полузащитника было выявлено повреждение вращательной манжеты плеча.

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