Сборная России посвятила победу над Сан-Марино травмированному Газинскому

«Юра, выздоравливай, мы все очень переживаем за тебя и желаем скорейшего восстановления. - Все парни с тобой, эта победа тебе посвящается. Береги себя и удачи!» - сказал от имени национальной команды капитан российской сборной Артем Дзюба
Напомним, что хавбек получил травму на 18-й минуте контрольной игры между сборной России и «Чертаново». Позже у полузащитника было выявлено повреждение вращательной манжеты плеча.
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