На матч Россия - Кипр назначена итальянская бригада арбитров

Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Главным арбитром в поле будет Марко Ди Белло, которому помогут Джорджио Перетти и Чиро Карбоне. Резервным рефери будет Маурицио Мариани.
Матч Россия - Кипр пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.
Сборная России в данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. Сборная Кипра идет на четвертом месте.
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