На матч Россия - Кипр назначена итальянская бригада арбитров - Советский спорт
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09 июня 2019 09:38ФутболСпирин Дмитрий

На матч Россия - Кипр назначена итальянская бригада арбитров

На матч квалификации чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипра назначена итальянская бригада судей.

Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Главным арбитром в поле будет Марко Ди Белло, которому помогут Джорджио Перетти и Чиро Карбоне. Резервным рефери будет Маурицио Мариани.

Матч Россия - Кипр пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.

Сборная России в данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. Сборная Кипра идет на четвертом месте.

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