Сергей Прядкин: Нам очень понравилось, как встречали сборную в Саранске - Советский спорт
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09 июня 2019 10:17ФутболСпирин Дмитрий

Сергей Прядкин: Нам очень понравилось, как встречали сборную в Саранске

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что игра квалификационного раунда Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино в Саранске подтвердила необходимость проведения матчей высокого уровня в регионах.

«Нам очень понравилась и сама атмосфера, и игра, и то, как в Саранске встречали сборную местные власти, фанаты, болельщики. Очень много людей приехало из Москвы, из ближайших городов. Это очень здорово, что проводим матчи в регионах. Сегодня мы еще раз подтвердили то, что необходимо это делать, потому что футбол любят у нас везде, и везде нужно футбол привозить и показывать, и играть на таком высоком уровне», - цитирует Прядкина агентство ТАСС.

Напомним, 11 июня сборная России проведет матч квалификации Евро-2020 с командой Кипра.

Встреча состоится в Нижнем Новгороде.

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