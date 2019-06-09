Мексиканский «Тигрес» интересуется Дзагоевым - Советский спорт
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09 июня 2019 11:43ФутболСпирин Дмитрий

Мексиканский «Тигрес» интересуется Дзагоевым

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в чемпионате Мексики.

Об этом сообщает портал Eluniversal.com.

«Тигрес» рассчитывает подписать Дзагоева на правах свободного агента, поскольку срок действия контракта 28-летнего хавбека с армейцами истекает летом 2019 года. Пока стороны не договорились об условиях продления соглашения.

В настоящее время Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена, полученного в феврале в товарищеском матче с «Картахеной».

Алан Дзагоев играет за ЦСКА с 2007 года. В сезоне-2018/19 он провел только 11 матчей.

«Тигрес» (Монтеррей) - шестикратный чемпион Мексики.

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