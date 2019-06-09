Голкипер Сан-Марино: Спасибо российским болельщикам, вы сделали вечер чуточку приятнее Голкипер сборной Сан-Марино по футболу Элиа Бенедеттини поблагодарил российских болельщиков за поддержку после крупного поражения от сборной России.

«Спасибо всем российским болельщикам. Ваши сообщения (их очень много) сделали плохой вечер чуточку приятнее. Я бы хотел ответить каждому из вас, но это невозможно. Обнимаю вас всех», - написал Бенедеттини в своем Instagram.

Напомним, что в минувшую субботу сборная России в Саранске переиграла команду Сан-Марино (9:0) в матче квалификационного раунда к Евро-2020.