Голкипер Сан-Марино: Спасибо российским болельщикам, вы сделали вечер чуточку приятнее

«Спасибо всем российским болельщикам. Ваши сообщения (их очень много) сделали плохой вечер чуточку приятнее. Я бы хотел ответить каждому из вас, но это невозможно. Обнимаю вас всех», - написал Бенедеттини в своем Instagram.
Напомним, что в минувшую субботу сборная России в Саранске переиграла команду Сан-Марино (9:0) в матче квалификационного раунда к Евро-2020.
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