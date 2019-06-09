Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в игре с Сан-Марино

«Спасибо за поддержку!» — написал Черчесов в своем Instagram.
Напомним, что сборная России уступила в первом матче отборочного раунда бельгийцам (1:3), одержав победы во второй и третьей встречах турнира, разгромив сначала сборную Казахстана (4:0), а затем команду Сан-Марино (9:0).
После трех туров российская команда занимает второе место в группе I, отставая от лидирующей в турнирной таблице сборной Бельгии на три очка. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 11 июня в Нижнем Новгороде, соперником россиян станет Кипр.
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