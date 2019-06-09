Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в игре с Сан-Марино - Советский спорт
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09 июня 2019 16:27Футбол

Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в игре с Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку команды в матче Сан-Марино, которая прошла в субботу в Саранске в рамках квалификационного раунда на Евро-2020.

«Спасибо за поддержку!» — написал Черчесов в своем Instagram.

Напомним, что сборная России уступила в первом матче отборочного раунда бельгийцам (1:3), одержав победы во второй и третьей встречах турнира, разгромив сначала сборную Казахстана (4:0), а затем команду Сан-Марино (9:0).

После трех туров российская команда занимает второе место в группе I, отставая от лидирующей в турнирной таблице сборной Бельгии на три очка. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 11 июня в Нижнем Новгороде, соперником россиян станет Кипр.

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Спасибо за поддержку! #НашиПарни

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)

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