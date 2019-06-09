Анзор Кавазашвили: Как бы победа над Сан-Марино не вышла нашей сборной боком Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что после крупной победы над Сан-Марино (9:0) у игроков сборной России может появиться эйфория.

- Не будет ли эйфории у нашей сборной от такой крупной победы? Она будет. И огромная. Все-таки 9:0 выиграли. Я сейчас смотрю, как народ с восторгом отзывается об этой победе. Как бы это не вышло нашей сборной боком.

С Кипром надо играть по-другому. Если бы наши с первого тайма играли бы как профессионалы, то могли бы уже на пятой минуте вести 5:0 или 6:0, - приводит слова Кавазашвили «Евро-футбол.ру».

Напомним, что в ближайшем матче отборочного раунда российская команда сыграет с Кипром. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 21:45 по московскому времени.