Анзор Кавазашвили: Как бы победа над Сан-Марино не вышла нашей сборной боком - Советский спорт
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09 июня 2019 19:12Футбол

Анзор Кавазашвили: Как бы победа над Сан-Марино не вышла нашей сборной боком

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что после крупной победы над Сан-Марино (9:0) у игроков сборной России может появиться эйфория.

- Не будет ли эйфории у нашей сборной от такой крупной победы? Она будет. И огромная. Все-таки 9:0 выиграли. Я сейчас смотрю, как народ с восторгом отзывается об этой победе. Как бы это не вышло нашей сборной боком.

С Кипром надо играть по-другому. Если бы наши с первого тайма играли бы как профессионалы, то могли бы уже на пятой минуте вести 5:0 или 6:0, - приводит слова Кавазашвили «Евро-футбол.ру».

Напомним, что в ближайшем матче отборочного раунда российская команда сыграет с Кипром. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 21:45 по московскому времени.

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