Дмитрий Хохлов: Довольны приобретением Плиева, это агрессивный защитник О переходе 27-летнего футболиста стало известно сегодня, 9 июня.

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов обсудил с клубной пресс-службой переход российского защитника Заурбека Плиева, который ранее выступал за «Ахмат.

«Заурбек – качественный футболист, который, что важно, может сыграть сразу на двух позициях: центрального и левого защитника. Это крайне востребовано в реалиях современного футбола. Ещё немаловажный момент – Плиев является динамовским воспитанником.

Если брать его игровые качества, то Заурбек быстрый, мобильный, по-хорошему агрессивный защитник, который активно подключается в атаку, если выходит на позиции левого крайнего. Мы довольны его приобретением», – заявил специалист.