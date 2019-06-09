Дмитрий Хохлов: Довольны приобретением Плиева, это агрессивный защитник

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов обсудил с клубной пресс-службой переход российского защитника Заурбека Плиева, который ранее выступал за «Ахмат.
«Заурбек – качественный футболист, который, что важно, может сыграть сразу на двух позициях: центрального и левого защитника. Это крайне востребовано в реалиях современного футбола. Ещё немаловажный момент – Плиев является динамовским воспитанником.
Если брать его игровые качества, то Заурбек быстрый, мобильный, по-хорошему агрессивный защитник, который активно подключается в атаку, если выходит на позиции левого крайнего. Мы довольны его приобретением», – заявил специалист.
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