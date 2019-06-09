Защитник «Барселоны» Умтити: У меня нет желания покинуть клуб Ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры с лондонским «Арсеналом».

Защитник сборной Франции Самюэль Умтити рассказал о планах на будущее.

«У меня действующий контракт, и я счастлив в «Барселоне». Да, это был трудный сезон, но желания сменить клубную прописку у меня нет», – сказал француз в интервью RTL.

Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за травмы колена. В его активе 15 матчей и один голевой пас.