Защитник «Барселоны» Умтити: У меня нет желания покинуть клуб - Советский спорт
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09 июня 2019 21:56ФутболГичунцев Артур

Защитник «Барселоны» Умтити: У меня нет желания покинуть клуб

Ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры с лондонским «Арсеналом».

Защитник сборной Франции Самюэль Умтити рассказал о планах на будущее.

«У меня действующий контракт, и я счастлив в «Барселоне». Да, это был трудный сезон, но желания сменить клубную прописку у меня нет», – сказал француз в интервью RTL.

Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за травмы колена. В его активе 15 матчей и один голевой пас.

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